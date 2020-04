Juice in fase di integrazione finale

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – A due anni dalla data prevista di lancio alla scoperta delle tre lune ghiacciate di Giove (Ganimede, Europa e Callisto), la sonda(JUpiter ICy moons Explorer) dell’Agenzia Spaziale Europea è stata trasferita nell centro disatellitare Airbus a Friedrichshafen (Germania) per ladi assemblaggio. L’emergenza coronavirus non ha impedito di rispettare il cronoprogramma e nel corso del 2020 si lavorerà per completarne l’equipaggiamento, installando tra gli altri componenti il computer di bordo, la strumentazione scientifica e i sistemi di comunicazione e isolamento termico. Tra fine 2020 e inizi 2021 il passaggio a Noordwijk in Olanda, dove ha sede il ramo Estec dell’Agenzia Spaziale Europea, per eseguire la campagna di test a vuoto in preparazione del viaggio di circa 600 milioni di chiliometri fino al ...