Inter, Skriniar: lo slovacco è il difensore più falloso della Serie A (Di giovedì 23 aprile 2020) Skriniar è il difensore più aggressivo dell’Inter. Lo slovacco ha un ruolo fondamentale nel sistema tattico di Conte In questi anni a Milano, Skriniar si è affermato come uno dei leader della retroguardia dell’Inter. Lo slovacco è molto importante nel sistema di Conte, poiché dei 3 dietro è quello che accorcia con più profondità in avanti, ricoprendo un ruolo determinante nelle marcature preventive. Un esempio nella slide sotto. Un dato mostra la sua intensità. L’ex Sampdoria è infatti il difensore del campionato che ha fin qui commesso più falli: ben 44. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Inter : Skriniar corteggiato da Guardiola ma lui vede solo i colori nerazzurri

Clamoroso Lukaku : “prima di Inter-Cagliari 23 calciatori su 25 erano malati. Skriniar stava per svenire”

FOTO Barbora Hronceková - chi è la fidanzata di Milan Skriniar : una modella da sogno per il difensore dell’Inter (Di giovedì 23 aprile 2020)è ilpiù aggressivo dell’. Loha un ruolo fondamentale nel sistema tattico di Conte In questi anni a Milano,si è affermato come uno dei leaderretroguardia dell’. Loè molto importante nel sistema di Conte, poiché dei 3 dietro è quello che accorcia con più profondità in avanti, ricoprendo un ruolo determinante nelle marcature preventive. Un esempio nella slide sotto. Un dato mostra la sua intensità. L’ex Sampdoria è infatti ildel campionato che ha fin qui commesso più falli: ben 44. Leggi su Calcionews24.com

SkySport : LUKAKU DAY ? BRESCIA - INTER 1-2 ? ?? MISSILE DALLA DISTANZA ?? ? 6° gol in campionato alla 10^ giornata per LUKAKU ?… - Corriere : Lukaku choc: «A dicembre 23 giocatori dell’Inter con febbre, Skriniar quasi svenne» - holarz12 : RT @SkySport: LUKAKU DAY ? BRESCIA - INTER 1-2 ? ?? MISSILE DALLA DISTANZA ?? ? 6° gol in campionato alla 10^ giornata per LUKAKU ? ? #Martin… - MagicoMagicoEmi : RT @SkySport: LUKAKU DAY ? BRESCIA - INTER 1-2 ? ?? MISSILE DALLA DISTANZA ?? ? 6° gol in campionato alla 10^ giornata per LUKAKU ? ? #Martin… - IlMiticoALEX : RT @SkySport: LUKAKU DAY ? BRESCIA - INTER 1-2 ? ?? MISSILE DALLA DISTANZA ?? ? 6° gol in campionato alla 10^ giornata per LUKAKU ? ? #Martin… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Skriniar Inter, Skriniar: lo slovacco è il difensore più falloso della Serie A Calcio News 24 Inter, Skriniar: lo slovacco è il difensore più falloso della Serie A

In questi anni a Milano, Skriniar si è affermato come uno dei leader della retroguardia dell’Inter. Lo slovacco è molto importante nel sistema di Conte, poiché dei 3 dietro è quello che accorcia con ...

Da Lukaku a Djokovic, da Totti a Federer: i campioni senza freni sui social

Abbiamo giocato il 26 gennaio in casa contro il Cagliari e Skriniar è dovuto uscire dopo 20 minuti perché stava per svenire ... L’improvvido aneddoto gli è costato una reprimenda dell’Inter e la ...

In questi anni a Milano, Skriniar si è affermato come uno dei leader della retroguardia dell’Inter. Lo slovacco è molto importante nel sistema di Conte, poiché dei 3 dietro è quello che accorcia con ...Abbiamo giocato il 26 gennaio in casa contro il Cagliari e Skriniar è dovuto uscire dopo 20 minuti perché stava per svenire ... L’improvvido aneddoto gli è costato una reprimenda dell’Inter e la ...