Il pranzo in videochiamata e l’isolamento in cameretta: «Disinfettavo di continuo» (Di giovedì 23 aprile 2020) Per più di un mese la sua casa è stata una camera da letto col bagno. Isolata, mascherina sul volto, guanti e candeggina per disinfettare tutto ciò che toccava. Dietro a quella porta, il marito e il figlio di sette anni: preoccupati ma impotenti, o quasi. Kety Cappelli, infermiera dell’ospedale Apuane di Massa, è risultata positiva al Covid-19 e ora è in attesa del risultato del secondo tampone che le dirà se finalmente è guarita. «Per fortuna non ho avuto bisogno del ricovero in ospedale – racconta Cappelli, che lavora proprio per il servizio prevenzione dei rischi dell’Asl Nord Ovest – mi sono isolata nella cameretta di mio figlio. Mio marito mi lasciava il vassoio con il cibo fuori dalla porta: bussava e io uscivo con mascherina e guanti e poi Disinfettavo anche la maniglia. Mio figlio comunicava con ... Leggi su iltirreno.gelocal Il pranzo in videochiamata e l’isolamento in cameretta : «Disinfettavo di continuo» (Di giovedì 23 aprile 2020) Per più di un mese la sua casa è stata una camera da letto col bagno. Isolata, mascherina sul volto, guanti e candeggina per disinfettare tutto ciò che toccava. Dietro a quella porta, il marito e il figlio di sette anni: preoccupati ma impotenti, o quasi. Kety Cappelli, infermiera dell’ospedale Apuane di Massa, è risultata positiva al Covid-19 e ora è in attesa del risultato del secondo tampone che le dirà se finalmente è guarita. «Per fortuna non ho avuto bisogno del ricovero in ospedale – racconta Cappelli, che lavora proprio per il servizio prevenzione dei rischi dell’Asl Nord Ovest – mi sono isolata nelladi mio figlio. Mio marito mi lasciava il vassoio con il cibo fuori dalla porta: bussava e io uscivo con mascherina e guanti e poianche la maniglia. Mio figlio comunicava con ...

spondilolistesi : Sono appena sopravvissuto a 2 ore di riunione in videochiamata nell’ora di pranzo, che strazio - iltirreno : ??Ketty Cappelli lavora a #Massa per il servizio prevenzione dei rischi: «Ho preso il Covid in ospedale, all’inizio… - UrSpaghettGirl : io un attimo prima di chiudere le videochiamate: arrivederci prof, buona giornata io appena ho chiuso la videochiam… - quandononparli : Delle mie amiche: facciamo una videochiamata dopo pranzo? Io: no scusate ho delle lezioni da seguire #ciavarrini - lukedeso : -lavorare come un matto evitando di sprecare ogni minuto. Vai a dormire, metti la sveglia, videochiamata fino all’1… -

Ultime Notizie dalla rete : pranzo videochiamata Il pranzo in videochiamata e l’isolamento in cameretta: «Disinfettavo di continuo» Il Tirreno Il pranzo in videochiamata e l’isolamento in cameretta: «Disinfettavo di continuo»

Ketty Cappelli lavora a Massa per il servizio prevenzione dei rischi: «Ho preso il Covid in ospedale, all’inizio la guardia non era così alta» ...

Come cambia lo shopping dopo l'emergenza coronavirus: Elena Mirò rivoluziona i negozi. Vendite in videochiamata, abiti avvolti nel cellophane...

Proprio perché cambierà la modalità di acquisto, si allungheranno gli orari: resteremo aperti all’ora di pranzo e dopo cena per permettere a tutti di acquistare sentendosi sicuri. Questo non comporta ...

Ketty Cappelli lavora a Massa per il servizio prevenzione dei rischi: «Ho preso il Covid in ospedale, all’inizio la guardia non era così alta» ...Proprio perché cambierà la modalità di acquisto, si allungheranno gli orari: resteremo aperti all’ora di pranzo e dopo cena per permettere a tutti di acquistare sentendosi sicuri. Questo non comporta ...