(Di giovedì 23 aprile 2020)saranno ledei protagonistiintitolatasaranno ledei protagonistiintitolata, di cui FX ha ordinato il pilot. Il team al lavoro sul progetto comprende anche Dan Harmon e Darcy Fowler, senza dimenticare Seth Kirschner e Kieran Valla. Laracconta la storia di una madre riluttante () che, dopo 13 anni dal momento in cui è stata messa incinta dal Diavolo () sta cercando di condurre una vita comune nel Delaware con la figlia. La donna è comunque alle prese con forze mostruose, tra cui Satana, che cerca di ottenere ...

zazoomnews : Danny DeVito e Aubrey Plaza voci della nuova serie animata Little Demon - #Danny #DeVito #Aubrey #Plaza #della - cinemaniaco_fb : ?????????????? Danny DeVito e Aubrey Plaza voci della nuova serie animata Little Demon - ebatemanxx : @MaryMc_xx Danny devito - skinsandsuds : Danny DeVito #CouldSaveUs - 1980jackd : @sophiasgazebos @prettiuris DANNY DEVITO NOOOO -

Ultime Notizie dalla rete : Danny DeVito

Movieplayer.it

Danny DeVito e Aubrey Plaza saranno le voci dei protagonisti della serie animata intitolata Little Demon, di cui FX ha ordinato il pilot. Il team al lavoro sul progetto comprende anche Dan Harmon e ...Una serata brani dal vivo e performance per alcune delle più grandi star del “Green State”, da Jon Stewart a Chris Rock e Stephen Colbert, da Halsey a Charlie Puth e Danny De Vito Provateci voi a non ...