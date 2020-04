Covid-19 | muore un 58enne di Villanova del Battista al Frangipane

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodel(Av) – Il-19 miete una nuova vittima in Irpinia. L’annuncio arriva dal sindaco didel, Umberto Colantuono: “piange ancora.sta pagando troppo caro per colpa di questo maledetto virus. Un’altra gran bella persona ieri sera ci ha lasciato. Padre, marito, amico, volontario della C.R.I. sempre disponibile e sempre col sorriso. Abbiamo sperato, pregato, ci eravamo illusi e invece abbiamo perso un altro giovane della nostra comunità! Sentite condoglianze e un abbraccio forte a tutta la famiglia, che con il suo aiuto dall’alto e la vicinanza di tutta, trovino la forza per andare avanti”. Gino Baviello, 58 anni, delera ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Ottonedi Ariano Irpino. L'articolo ...

