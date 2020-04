Coronavirus, Burioni: “Può tornare con conseguenze fatali, se non si agisce in tempo” (Di giovedì 23 aprile 2020) Burioni: “Coronavirus può tornare” In un video pubblicato sul sito Medical Facts, Roberto Burioni ha fatto il punto della situazione sul Coronavirus in Italia. “Se le persone guarite hanno una buona immunità, lo sviluppo del vaccino sarà molto più facile. Al contrario se non avranno sviluppato una buona immunità, sarà senz’altro molto più difficile”, ha dichiarato Burioni, confermando quanto osservato in precedenza anche da altri esperti, e cioè quasi tutti i virus rallentano la trasmissione durante i mesi estivi. Eppure non è detto che il Covid-19 faccia lo stesso. “È ragionevole pensare che con l’arrivo del freddo il virus riparta con nuova energia”, ha aggiunto Quando si verificherà un ritorno, è importante agire subito, identificando i focolai ... Leggi su tpi Coronavirus - anche i virologi litigano : cosa è successo tra Tarro e Burioni

Coronavirus - Giulio Tarro smaschera l’Italia dell’anti-scienza : “il premier Conte dice idiozie - Burioni merita il carcere”

Coronavirus - Burioni : “A meno di miracoli non possiamo immaginare il calcio con il pubblico” (Di giovedì 23 aprile 2020): “può” In un video pubblicato sul sito Medical Facts, Robertoha fatto il punto della situazione sulin Italia. “Se le persone guarite hanno una buona immunità, lo sviluppo del vaccino sarà molto più facile. Al contrario se non avranno sviluppato una buona immunità, sarà senz’altro molto più difficile”, ha dichiarato, confermando quanto osservato in precedenza anche da altri esperti, e cioè quasi tutti i virus rallentano la trasmissione durante i mesi estivi. Eppure non è detto che il Covid-19 faccia lo stesso. “È ragionevole pensare che con l’arrivo del freddo il virus riparta con nuova energia”, ha aggiunto Quando si verificherà un ritorno, è importante agire subito, identificando i focolai ...

eziomauro : Video Burioni: 'Seconda ondata di contagi in autunno plausibile, non facciamoci cogliere di sorpres… - TIM_Official : Il Coronavirus e il contributo fondamentale di scienza e ricerca sono al centro della lezione del 'Maestro d'Italia… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Gucci lunedì riapre il #laboratorio Accordo con i sindacati, consulente alla sicurezza è il virolog… - bnotizie : Quando Burioni diceva che il rischio di Coronavirus in Italia era zero - Elzeviro - utoepia : Per non dimenticare Burioni che dice 'Il virus in Italia non c'è ' #coronavirus #FaseDue -