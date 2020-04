Coronavirus a Pomezia: «Il numero dei guariti supera quello degli attualmente positivi» (Di giovedì 23 aprile 2020) Emergenza Coronavirus a Pomezia: oggi un nuovo guarito. Il numero complessivo supera quello dei pazienti attualmente positivi. Salgono a 26 i cittadini guariti dal Covid-19 a Pomezia, superando di fatto il numero di pazienti attualmente positivi che si attesta a 25, di cui 17 in isolamento domiciliare e 8 presso strutture ospedaliere. Rimane stabile a 4 il numero di cittadini sottoposti a sorveglianza domiciliare preventiva (non positivi). Coronavirus a Pomezia: «Mantenere distanziamento sociale» «Una buona notizia per il nostro territorio – ha commentato il Sindaco Adriano Zuccalà – Mantenere il distanziamento sociale ci aiuta a contenere il diffondersi del virus, ma il nostro pensiero va a tutte quelle persone sole che in questa fase così delicata hanno bisogno di un supporto, anche telefonico. Per questa ragione abbiamo firmato ... Leggi su ilcorrieredellacitta Pomezia. Emergenza Coronavirus - attivato il servizio di teleassistenza per persone anziani o fragili

Coronavirus Pomezia - sale a 25 il numero dei guariti

Coronavirus - bollettino Spallanzani : 125 positivi. Oggi verrà dimesso poliziotto Pomezia (Di giovedì 23 aprile 2020) Emergenza: oggi un nuovo guarito. Ilcomplessivodei pazienti. Salgono a 26 i cittadinidal Covid-19 ando di fatto ildi pazientiche si attesta a 25, di cui 17 in isolamento domiciliare e 8 presso strutture ospedaliere. Rimane stabile a 4 ildi cittadini sottoposti a sorveglianza domiciliare preventiva (non).: «Mantenere distanziamento sociale» «Una buona notizia per il nostro territorio – ha commentato il Sindaco Adriano Zuccalà – Mantenere il distanziamento sociale ci aiuta a contenere il diffondersi del virus, ma il nostro pensiero va a tutte quelle persone sole che in questa fase così delicata hanno bisogno di un supporto, anche telefonico. Per questa ragione abbiamo firmato ...

SkyTG24 : #Coronavirus Oggi sono iniziati i primi test sperimentali sull'uomo per il vaccino messo a punto grazie alla partne… - CorriereCitta : Coronavirus a Pomezia: «Il numero dei guariti supera quello degli attualmente positivi» - ZuccalaAdriano : Emergenza #Coronavirus a #Pomezia: oggi un nuovo guarito. Il numero complessivo supera quello dei pazienti attualme… - mf25tp : RT @SkyTG24: #Coronavirus Oggi sono iniziati i primi test sperimentali sull'uomo per il vaccino messo a punto grazie alla partnership tra l… - ilfaroonline : Coronavirus a Pomezia, attivato il servizio di teleassistenza per persone anziane o fragili -