Andare su Just Eat e scoprire che solo in Campania ci sono orari per il delivery (Di giovedì 23 aprile 2020) Pizza sì, ma libertà di pizza. Si potrebbe riassumere così il dibattito sollevato oggi dopo l’ordinanza della Regione Campania, firmata da De Luca, che da lunedì da il via libera al delivery del cibo con degli orari ben precisi. La nostra Regione era rimasta l’unica in Italia a non consentire la consegna di cibo a domicilio durante l’emergenza coronavirus, dal 27 si potranno ordinare caffè e cornetto la mattina e pizza e panini dalle 16 alle 22. Alcuni ristoratori, e non solo, sono insorti sugli orari, considerando che aprire una pizzeria alle 16 è inutile, nessuno, soprattutto a Napoli, mangia la pizza nel pomeriggio. Una polemica che ha un suo fondamento nel fatto che questi orari sussistono solo da noi. È chiaro che ciascuno cerca sempre di portare acqua al suo mulino e aprire per poche ore al giorno potrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 aprile 2020) Pizza sì, ma libertà di pizza. Si potrebbe riassumere così il dibattito sollevato oggi dopo l’ordinanza della Regione, firmata da De Luca, che da lunedì da il via libera aldel cibo con degliben precisi. La nostra Regione era rimasta l’unica in Italia a non consentire la consegna di cibo a domicilio durante l’emergenza coronavirus, dal 27 si potranno ordinare caffè e cornetto la mattina e pizza e panini dalle 16 alle 22. Alcuni ristoratori, e noninsorti sugli, considerando che aprire una pizzeria alle 16 è inutile, nessuno, soprattutto a Napoli, mangia la pizza nel pomeriggio. Una polemica che ha un suo fondamento nel fatto che questisussistonoda noi. È chiaro che ciascuno cerca sempre di portare acqua al suo mulino e aprire per poche ore al giorno potrebbe ...

