A Genova un ragazzo di 24 anni muore dopo 5 giorni di febbre alta: per lui nessun tampone (Di giovedì 23 aprile 2020) Notizie Flash- Ancora una brutta notizia dalla Liguria dopo il caso del macchino di 41 anni morto perchè non si era capito che era affetto da COVID19. Poche ancora le informazioni ma la storia che dobbiamo raccontarvi è davvero drammatica. Mentre in Italia ci si prepara alla fase 2, ancora continua a essere complicato poter fare un tampone. Un ragazzo di 24 anni è morto in casa questa mattina a Genova. Il giovane, che soffriva del morbo di Crohn, aveva la febbre alta da cinque giorni. Il medico curante aveva chiesto nei giorni scorsi che il giovane venisse sottoposto a tampone, che verrà ora eseguito post mortem sulla salma. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e gli agenti del commissariato Centro e il medico curante.

