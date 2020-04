Vanessa Incontrada | la gaffe in diretta sui social | le scappa un “ruttino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Sono le 7.48 del mattino e, appena sveglia, dà il buongiorno ai suoi followers su Instagram. Capelli arruffati e senza trucco, si mostra come sempre senza filtri ma incappa in unache non è passata affatto inosservata. “Buongiorno”, esordisce la conduttrice italo-spagnola. Poi però leun ruttino che interrompe il discorso. Con la spontaneità che la contraddistingue, lei si scusa e prosegue come se niente fosse, lasciando i follower stupiti e divertiti. Un incidente di percorso che può capitare anche se sicuramente molti altri vip al posto suo avrebbero subito cancellato il video e l’avrebbero rifatto in modo da pubblicare la versione “perfetta”. L'articolo, lainsui: leun “ruttino” proviene da Il Fatto Quotidiano.