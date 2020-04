Uomini e Donne | oggi | Sammy delude Giovanna Abate | Alessandro la fa emozionare

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 22 aprile 2020)è pronta per una nuova avventura ala, le parole diperò la emozionano Grazie al nuovo format dicontinua a conoscere i suoi corteggiatori attraverso la scrittura. Nella puntata che andrà in onda22 aprile su Canale 5, Gemma Galgani chiederà ai suoi corteggiatori di fare con calma per avere il tempo di rispondere a tutti. In puntata interviene anche Barbara De Santi, la dama del Trono Over riferendosi agliche Gemma sta conoscendo ha detto: “Beata lei che li ha”. Si passa poi a, la tronista è pronta ad intraprendere questa nuova avventura e a conoscere i suoi corteggiatori solo attraverso la scrittura, senza alcun contatto. Lasvela di essere un po’ agitata ed emozionata. Nella puntata di...