Pordenone, bambino di tre anni esce di casa e scompare: «I genitori non se ne sono accorti. Sono tutti usciti a cercarlo» (Di mercoledì 22 aprile 2020) «Un bambino di tre anni è uscito di casa questa sera senza che i genitori se ne accorgessero ed è scomparso da Vajont, luogo tristemente noto». A riportare la notizia al... Leggi su leggo Pordenone - bambino di tre anni esce di casa e scompare : «I genitori non se ne sono accorti»

Pordenone - bambino di 5 anni scappa di casa per andare dalla sua mamma - un medico impegnato contro il Covid-19 (Di mercoledì 22 aprile 2020) «Undi treè uscito diquesta sera senza che ise ne accorgessero ed è scomparso da Vajont, luogo tristemente noto». A riportare la notizia al...

rtl1025 : ?? Un bambino di tre anni, di Vajont (Pordenone), è uscito di casa nella tarda serata di oggi senza che se ne accorg… - servino_angela : RT @chilhavistorai3: Si chiama Mattia il bambino di 3 anni scomparso a Vajont (#Pordenone) intorno alle 19:30. In diretta a #chilhavisto il… - ANTONINOPORTO : RT @chilhavistorai3: Bambino disperso nel pordenonese, in corso ricerche. Ha 3 anni, è uscito di casa a #Vajont (#Pordenone), senza che ge… - giannettimarco : RT @chilhavistorai3: Bambino disperso nel pordenonese, in corso ricerche. Ha 3 anni, è uscito di casa a #Vajont (#Pordenone), senza che ge… - tiburvideoscri1 : RT @chilhavistorai3: Si chiama Mattia il bambino di 3 anni scomparso a Vajont (#Pordenone) intorno alle 19:30. In diretta a #chilhavisto il… -