Omicidio, Foggia: ucciso migrante a coltellate nel ghetto San Severo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Omicidio in provincia di Foggia, a San Severo, ai danni di un migrante. La vittima era un 20enne della Guinea, è stato ucciso a coltellate da un connazionale. A San Severo (Foggia) ha avuto un Omicidio ai danni di un migrante 20enne, originario della Guinea. Il ragazzo sarebbe stato ucciso a coltellate nella scorsa notte. … L'articolo Omicidio, Foggia: ucciso migrante a coltellate nel ghetto San Severo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 22 aprile 2020)in provincia di, a San, ai danni di un. La vittima era un 20enne della Guinea, è statoda un connazionale. A San) ha avuto unai danni di un20enne, originario della Guinea. Il ragazzo sarebbe statonella scorsa notte. … L'articolonelSanproviene da www.meteoweek.com.

