“Messi e Ronaldo, quando avevano la sua età, non calciavano così”: investitura importante per il figlio d’arte (Di mercoledì 22 aprile 2020) Meglio di Messi e Cristiano Ronaldo. investitura pesantissima quella di Marius Aliuta, vecchia conoscenza del calcio rumeno. Le lodi sono riservate a Ianis Hagi, figlio di Gheorghe, passato anche dalla Fiorentina. Il giovane trequartista è esploso con la maglia dei Rangers Glasgow, squadra in cui gioca in prestito (cartellino di proprietà del Genk). Aliuta, intervistato da ‘DigiSport’, ha parlato così di Hagi, nel mirino della Lazio: “Messi e Ronaldo, quando avevano l’età di Ianis, non calciavano in maniera così perfetta con entrambi i piedi come lui. È un giocatore davvero intelligente, ma gli deve essere permesso di crescere e migliorare senza troppe pressioni su di lui. Tutti ovviamente lo confronteranno con Gheorghe perché porta il suo nome celebre sulle spalle, ma questo non basta. Più partite ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : “Messi e Ronaldo a giocare in Bielorussia. Il trattore guarirà chiunque” - la provocazione di Hleb

Mancini : “Messi nato già calciatore - Ronaldo ha lavorato tanto”

Sarri : “Messi e Ronaldo insieme? Preferisco non parlarne” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Meglio di Messi e Cristianopesantissima quella di Marius Aliuta, vecchia conoscenza del calcio rumeno. Le lodi sono riservate a Ianis Hagi, figlio di Gheorghe, passato anche dalla Fiorentina. Il giovane trequartista è esploso con la maglia dei Rangers Glasgow, squadra in cui gioca in prestito (cartellino di proprietà del Genk). Aliuta, intervistato da ‘DigiSport’, ha parlato così di Hagi, nel mirino della Lazio: “Messi el’età di Ianis, nonin maniera così perfetta con entrambi i piedi come lui. È un giocatore davvero intelligente, ma gli deve essere permesso di crescere e migliorare senza troppe pressioni su di lui. Tutti ovviamente lo confronteranno con Gheorghe perché porta il suo nome celebre sulle spalle, ma questo non basta. Più partite ...

MisterH4 : RT @SelecaoTalk: Lionel Messi & Cristiano Ronaldo - CalcioWeb : ???? '#Messi e #CristianoRonaldo, quando avevano la sua età, non calciavano così': che investitura per il figlio d'… - Fprime86 : RT @Spazio_J: - fingergod : @talkSPORT Ronaldo Messi R9 - estornudoauto : RT @tuttosport: #Cassano: '#Ronaldo? Un campione, ma non sarà mai come #Messi' -

Ultime Notizie dalla rete : “Messi Ronaldo Farmaceutica: Elena Zambon, condividiamo idee per migliorare qualità vita Affaritaliani.it