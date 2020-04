M5S: probiviri scrivono a Corrao e europarlamentari ribelli, non esclusa espulsione (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Ignazio Corrao e gli altri europarlamentari ‘ribelli’ del M5S sono ufficialmente sotto la lente di ingrandimento dei probiviri. A quanto apprende l’Adnkronos Corrao, insieme a Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato ed Eleonora Evi, sono stati raggiunti dalla lettere dell’organo disciplinare del Movimento: ora hanno dieci giorni per inviare le controdeduzioni. E motivare la decisione di votare -per la seconda volta- in dissenso dal gruppo, spaccandolo.Settimana scorsa, infatti, Corrao, Pedicini e D’Amato hanno votato contro la risoluzione per la crisi sul Covid-19, mentre Evi si è astenuta. Già in passato i 4 avevano fatto mancare il voto all’elezione di Ursula Von der Leyen, Corrao e Pedicini votando contro, Evi e D’Amato astenendosi. Per tre di loro -Corrao, Pedicini e D’Amato- ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Ignazioe gli altri’ del M5S sono ufficialmente sotto la lente di ingrandimento dei. A quanto apprende l’Adnkronos, insieme a Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato ed Eleonora Evi, sono stati raggiunti dalla lettere dell’organo disciplinare del Movimento: ora hanno dieci giorni per inviare le controdeduzioni. E motivare la decisione di votare -per la seconda volta- in dissenso dal gruppo, spaccandolo.Settimana scorsa, infatti,, Pedicini e D’Amato hanno votato contro la risoluzione per la crisi sul Covid-19, mentre Evi si è astenuta. Già in passato i 4 avevano fatto mancare il voto all’elezione di Ursula Von der Leyen,e Pedicini votando contro, Evi e D’Amato astenendosi. Per tre di loro -, Pedicini e D’Amato- ...

Mario Giarrusso espulso dal M5S: «Non restituisce parte dell'indennità»

Aria di resa dei conti dentro il M5S. Il senatore catanese Mario Michele Giarrusso e il deputato di Varese Nicola Acunzo sono stati espulsi dal collegio dei probiviri del Movimento 5 Stelle per la ...

