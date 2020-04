L' app Immuni già nel caos La libertà violata che deve indignare

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ginevra Cerrina Feroni Non si può che essere seriamente preoccupati per il futuro della democrazia nel nostro Paese e per i segnali di un'inquietante deriva antidemocratica; in atto Non si può che essere seriamente preoccupati per il futuro della democrazia nel nostro Paese e per i segnali di un'inquietante deriva antidemocratica; in atto. E non si può che essere indignati al pensiero che il governo stia mettendo in fuorigioco valori costituzionali fondanti e diritti inviolabili della persona. Gravissimo ciò che sta avvenendo, mai successo in settant'anni di storia repubblicana. Partiamo dal prerequisito che la democrazia è un privilegio collettivo straordinario che nonmai essere dato per acquisito per sempre. E che è, dunque, da difendere e da tutelare prima che diventi carta straccia. Sotto attacco ...