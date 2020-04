In Lombardia 69.092 contagi da Coronavirus e 12.740 morti (Di mercoledì 22 aprile 2020) Aggiornato il bollettino della Lombardia riguardo l'emergenza Coronavirus che ha colpito la regione. Ad oggi, mercoledì 22 aprile, sono 69.092 i casi positivi di Covid-19 accertati, con un incremento di 1.161 rispetto a ieri quando ne erano 67.931. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 9.692 in diminuzione di 113 casi rispetto al precedente aggiornamento. Scende ancora il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 817, in totale, in calo di 34 unità. Il numero dei pazienti dimessi arriva a quota 19.087, mentre aumenta purtroppo anche il numero dei decessi che sale a 12.740, con un aumento di 161 morti in 24 ore. In totale sono stati effettuati 290.699 tamponi. Leggi su fanpage (Di mercoledì 22 aprile 2020) Aggiornato il bollettino dellariguardo l'emergenzache ha colpito la regione. Ad oggi, mercoledì 22 aprile, sono 69.092 i casi positivi di Covid-19 accertati, con un incremento di 1.161 rispetto a ieri quando ne erano 67.931. I pazienti ricoverati in ospedale con sintomi sono 9.692 in diminuzione di 113 casi rispetto al precedente aggiornamento. Scende ancora il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 817, in totale, in calo di 34 unità. Il numero dei pazienti dimessi arriva a quota 19.087, mentre aumenta purtroppo anche il numero dei decessi che sale a 12.740, con un aumento di 161in 24 ore. In totale sono stati effettuati 290.699 tamponi.

