Elisabetta II | nel giorno del suo compleanno ha ricevuto anche la visita virtuale di

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il novantaquattresimo compleanno della regina Elisabetta II, causa coronavirus, è stato decisamente sottotono. Buckingham Palace per celebrarla ha diffuso un video che la racconta bambina e adolescente, felice, insieme alla sorella Margaret. Ma non ci sono state celebrazioni ufficiali né colpi di cannone, giudicati «inopportuni» dalla sovrana durante l’emergenza sanitaria. Ciononostante The Queen, in quarantena a Windsor con il principe Filippo, ha potuto virtualmente «riabbracciare» i familiari grazie alle videochiamate. Una delle prime, secondo la stampa britannica, è stata quella del principe Harry con Meghan Markle e il piccolo Archie, che il 6 maggio compirà 2 anni.