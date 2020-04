De Benedetti, Angelucci, Blasoni, i grandi gruppi privati all’assalto del business degli anziani (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sul Fatto Quotidiano il business delle case di riposo per anziani. Le famigerate Rsa, diventate ormai i principali focolai del virus in Italia. Un affare molto redditizio. Una ricerca di Ubi Banca stima che nel 2035 gli anziani non autosufficienti, in Italia, saranno 560mila. La domanda di posti letto nelle Rsa crescerà tra le 206mila e le 341mila unità. Occorrerà un investimento tra i 14,4 e i 23,8 miliardi. Il settore delle Rsa fa gola, scrive il quotidiano. E’ garantito e redditizio. Per questo motivo i gruppi privati stanno già investendo grandi somme per creare nuove strutture ed acquistare concorrenti. I principali player sono Kos del gruppo Cir (De Benedetti), Tosinvest (Angelucci), Sereni Orizzonti della famiglia friulana Blasoni, ma dalla Francia sono già arrivati i giganti quotati Korian e Orpea. L’offerta dei privati profit ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sul Fatto Quotidiano ildelle case di riposo per anziani. Le famigerate Rsa, diventate ormai i principali focolai del virus in Italia. Un affare molto redditizio. Una ricerca di Ubi Banca stima che nel 2035 gli anziani non autosufficienti, in Italia, saranno 560mila. La domanda di posti letto nelle Rsa crescerà tra le 206mila e le 341mila unità. Occorrerà un investimento tra i 14,4 e i 23,8 miliardi. Il settore delle Rsa fa gola, scrive il quotidiano. E’ garantito e redditizio. Per questo motivo istanno già investendosomme per creare nuove strutture ed acquistare concorrenti. I principali player sono Kos del gruppo Cir (De), Tosinvest (), Sereni Orizzonti della famiglia friulana, ma dalla Francia sono già arrivati i giganti quotati Korian e Orpea. L’offerta deiprofit ...

fattoquotidiano : DALLA PRIMA PAGINA DEL FATTO QUOTIDIANO IN EDICOLA #22APRILE De Benedetti, Angelucci & C. Un affare poco rischioso… - ercazzaronero : RT @Virus1979C: Ecco chi c’è dietro il business dei posti letto per anziani. DE BENEDETTI, ANGELUCCI & C. UN AFFARE POCO RISCHIOSO E ASSAI… - napolista : De Benedetti, Angelucci, Blasoni, i grandi gruppi privati all’assalto del business degli anziani Sul Fatto Quotidia… - calcialoro3 : RT @Virus1979C: Ecco chi c’è dietro il business dei posti letto per anziani. DE BENEDETTI, ANGELUCCI & C. UN AFFARE POCO RISCHIOSO E ASSAI… - Out_of_Mayo : RT @Virus1979C: Ecco chi c’è dietro il business dei posti letto per anziani. DE BENEDETTI, ANGELUCCI & C. UN AFFARE POCO RISCHIOSO E ASSAI… -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetti Angelucci De Benedetti, Angelucci, Blasoni, i grandi gruppi privati all'assalto del business degli anziani IlNapolista