Coronavirus, Cnr-Sacco: “Tracce nelle acque reflue a Milano e Monza” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tracce del Coronavirus responsabile della Covid-19 sono state rilevate nelle acque di scarico di Milano e Monza, durante controlli mirati sulle acque reflue raccolte dalle reti fognarie nelle due province. Le analisi hanno coinvolto l’Istituto di ricerca sulle acque Cnr-Irsa di Brugherio (Monza-Brianza) e il Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano. E arrivano nel giorno in cui anche l’Istituto superiore di sanità ha riferito il rilevamento di Rna virale in acque di scarico a Roma e Milano. “Abbiamo trovato materiale genico riconducibile al Sars-CoV-2 nei reflui in ingresso ai depuratori di Milano e Monza e Brianza che collettano circa 2 milioni di persone – riferiscono Fabrizio Stefani di Cnr-Irsa, Sara Giordana Rimoldi e Maria Rita Gismondo dell’ospedale ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus in Campania : Paolo Ascierto coordinerà gruppo di ricerca con Cnr

Sarà l'oncologo Paolo Ascierto a coordinare sul piano scientifico il gruppo di ricerca congiunto per l'emergenza coronavirus, proposto dai direttori generale e scientifico del Pascale, Attilio Bianchi ...

