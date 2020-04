Concorso Ordinario Scuola Secondaria 2020 | decreto in Gazzetta Ufficiale

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Pubblicato inil bando del. Le domande potrebbero essere avviate dal 15 giugno al 31 luglio con svolgimento delle prove a inizio ottobre. Cresce l’attesa per l’avvio della procedura che vedrà l’assunzione di decine di migliaia di docenti a partire dal settembre 2021. Leggi ilinIn totale i posti autorizzati sono 48.536, di cui 8.491 sul sostegno. Vediamo assieme una prima suddivisione dei posti per Regione e classe di, requisiti per accedere, prove e utili strumenti per la preparazione. Concorsi docenti: suddivisione posti per Regione, pubblicazione bandi e date apertura candidature: cosa prevede Ilsi svolgerà secondo le nuove disposizioni introdotte dalla Riforma delladel Governo Lega – 5 ...