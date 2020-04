Borse | l’Europa tenta il rimbalzo dopo il grande spavento del greggio

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 22 aprile 2020) In seguito al crollo del Wti i mercati temono problemi di stoccaggio per Brent (ai minimi dal 1999). Investitori prudenti davanti alla frenata dei contagi da coronavirus in attesa del Consiglio europeo del 23 aprile per rilanciare l’economia Ue. A Piazza affari volano Fineco e St