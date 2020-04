Allarme a Vajont | scomparso un bambino di tre anni | ricerche in corso

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Undi trequesta sera a, in provincia di Pordenone, nel Friuli Venezia Giulia. Il piccolo che è affetto da un lieve disabilità si è allontanato da casa mentre la madre era intenta a preparare la cena: immediatamente sono stati attivati i soccorsi. Lesono inin tutta la zona da parte di carabinieri, vigili del fuoco e socalpino.

