Alitalia, Patuanelli: “E’ il momento giusto per investire e non per dimensionare flotta” (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – “E’ il momento giusto per investire su Alitalia e non per dimensionare la flotta. Non è questo l’obiettivo del Governo. Alitalia dovrà essere pronta a cogliere opportunità quando si ripartirà. La crisi del mercato porta a qualche opportunità in più, come scalare un mercato che era precluso per Alitalia e che non lo sarà pi quando il mercato ripartira’”. Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, al question time di Montecitorio. Patuanelli ricordando che con il Cura Italia è stato istituito un fondo da 500 milioni di euro, ha detto che “non sono gli unici elementi in campo. Bisogna implementtate misure che servono per affrontare la crisi del settore. La compagnia viaggia con costi aggiuntivi per la campagnia per il distanziamento. Il dimensionamento ... Leggi su quifinanza Alitalia : incontro sindacati-governo - in video Patuanelli - Catalfo e De Micheli

