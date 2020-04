‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 21 04 20

Leggi su isaechia

(Di martedì 21 aprile 2020) Ecco, la vedete l’immagine qui sopra? La vedete Tina Cipollari con la mascherina con stampata la mummia? Bene. Considerate che in 120 minuti di trasmissione, tra ieri e oggi, questa è la prima (e probabilmente unica) cosa simpatica che il nuovo format uominiedonniano ci ha regalato. In realtà è proprio Tina, nel suo insieme, l’unica che salverei da questo polpettone insulso che ci stanno rifilando spacciandocelo per Uomini e Donne. L’unica che, sdraiata su quel divanetto in collegamento con la casetta di Gemma Galgani, si fa PALESEMENTE due palle più grandi di quelle che ci facciamo noi da casa. Cioè non so voi ma a me Tina sembra avere perennemente un’espressione che oscilla tra ‘ma che cazzo stiamo facendo, ma fatemi andare al supermercato a cercare il lievito di birra‘ e ‘ma tu guarda che mi tocca fare per ...