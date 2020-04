Tridico conferma. Attacchi hacker contro il sito dell’Inps. La rete dell’Istituto di previdenza bersagliata dal 22 marzo fino a oltre il primo aprile (Di martedì 21 aprile 2020) Gli Attacchi ci sono stati eccome. “Abbiamo continuato a ricevere Attacchi hacker dal 21 marzo ad oggi. Il primo aprile gli assalti sono stati molto molto consistenti, ma il totale degli utenti che ha avuto violati i propri dati è di 100 unità. Abbiamo fatto denuncia alla Procura in data 3 aprile”, conferma il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, sentito ieri in audizione Così in audizione dinanzi alla Commissione Lavoro della Camera. “Quasi 30mila persone del nostro istituto stanno lavorando da casa. Abbiamo promosso e abbracciato la politica dello smart working anche per mettere in sicurezza i lavoratori. Questo ha creato un aumento delle connessioni – aggiunge il numero uno dell’Istituto nazionale di previdenza sociale -. Inoltre, siamo stati vittime di Attacchi da parte di hacker dal 22 marzo fino a oltre il primo aprile. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 aprile 2020) Glici sono stati eccome. “Abbiamo continuato a riceveredal 21 marzo ad oggi. Il primo aprile gli assalti sono stati molto molto consistenti, ma il totale degli utenti che ha avuto violati i propri dati è di 100 unità. Abbiamo fatto denuncia alla Procura in data 3 aprile”,il presidente dell’Inps Pasquale, sentito ieri in audizione Così in audizione dinanzi alla Commissione Lavoro della Camera. “Quasi 30mila persone del nostro istituto stanno lavorando da casa. Abbiamo promosso e abbracciato la politica dello smart working anche per mettere in sicurezza i lavoratori. Questo ha creato un aumento delle connessioni – aggiunge il numero uno dell’Istituto nazionale di previdenza sociale -. Inoltre, siamo stati vittime dida parte didal 22 marzo fino a oltre il primo aprile. ...

MPenikas : LN Tridico conferma. Attacchi hacker contro il sito dell’Inps. La rete dell’Istituto di previdenza bersagliata dal… - IlBacchettone : Gentile @lidiabaratta però se Tridico conferma che non si trattò di Hacker, ma poi scrive 'ha presentato la denunci… - alientrez : @christianrocca @robellardi @Linkiesta Io ho fatto domanda il 7 sera in tre minuti (ho lo SPID), l'8 mattina mi è a… - MicheleRota7 : @GiorgiaMeloni Scandaloso, ma tridico non aveva detto che entro oggi tutti avrebbero ricevuto le 600 euro? Balla..… - marcocicchelli : Il presidente dell' @INPS_it #Tridico conferma l'erogazione dei primi contributi #Covid19 alle #partiteIVA -

Ultime Notizie dalla rete : Tridico conferma Tridico conferma. Attacchi hacker contro il sito dell'Inps. La rete dell'Istituto di previdenza bersagliata dal 22 marzo fino a oltre il primo aprile LA NOTIZIA Reddito di emergenza, 400-800 euro a famiglia/ Catalfo: “A chi non ha altri sostegni”

La conferma arriva dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ... Secondo il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, la platea dei beneficiari del reddito di emergenza «potrebbe essere un milione di ...

Ammortizzatori sociali, necessario semplificare. Proposta dai Consulenti del Lavoro

Sul punto, con una lettera inviata il 16 aprile 2020 al ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e al presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, i Consulenti del Lavoro hanno evidenziato ... per il datore di ...

La conferma arriva dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ... Secondo il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, la platea dei beneficiari del reddito di emergenza «potrebbe essere un milione di ...Sul punto, con una lettera inviata il 16 aprile 2020 al ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e al presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, i Consulenti del Lavoro hanno evidenziato ... per il datore di ...