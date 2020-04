giovanni_cassan : @pisto_gol Però in Germania a inizio Maggio tornano a giocare..???? - Massimoguerrera : RT @carlasignorile: #Spagna, tornano a salire i decessi: 430 in un giorno (dai 399 di ieri). #Spain: number of deaths: 430 (up from yester… - FmFmfranco : RT @Lady_ofShalott_: Avete mai visto un edificio scolastico in Germania? Avete mai visto le loro aule e le loro classi? Perché se aveste vi… - zluca2 : RT @Lady_ofShalott_: Avete mai visto un edificio scolastico in Germania? Avete mai visto le loro aule e le loro classi? Perché se aveste vi… - bertosabino : RT @carlasignorile: #Spagna, tornano a salire i decessi: 430 in un giorno (dai 399 di ieri). #Spain: number of deaths: 430 (up from yester… -

Ultime Notizie dalla rete : Tornano Germania Tornano in Germania i medici inviati a Boscotrecase: ‘Ciao Napoli, torneremo da turisti’ Napoli Fanpage.it Tornano in Germania i medici inviati a Boscotrecase: ‘Ciao Napoli, torneremo da turisti’

Sono ripartiti per Jena, in Turingia, i medici e infermieri provenienti dalla Germania che hanno lavorato con i colleghi partenopei nel Covid Hospital di Boscotrecase. I quattro, arrivati in Italia ...

La mappa del deconfinamento e le tappe della riapertura. Nazione per nazione

GERMANIA: Oggi, in alcune regioni, hanno riaperto le piccole attività commerciali ... La maggior parte delle altre misure restrittive rimarrà in vigore fino al 3 maggio, quindi dal 4 dovrebbero ...

