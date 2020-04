Regolarizzazione migranti | Bonino a TPI | “Non solo braccianti | si pensi anche a colf e

(Di martedì 21 aprile 2020) Si fa sempre più reale l’ipotesi di una sanatoria che andrebbe a regolarizzare la posizione di centinaia di migliaia diirregolari attualmente presenti nel nostro Paese. La ministra Teresa Bellanova, infatti, sta insistendo sulla necessità di regolarizzare i lavoratori stranieri del settore agricolo, resasi evidente durante l’epidemia di Coronavirus. In realtà, è da mesi che – senza successo – si discute a partire dalla Proposta di Legge di Iniziativa Popolare promossa dalla campagna “Ero Straniero”, consegnata a fine 2017 al Parlamento con più di 90mila firme di supporto. È indubbio però che l’emergenza creata dall’epidemia di Coronavirus abbia accelerato il processo. Intanto perché ha aperto la questione di prevenire il contagio in una popolazione che, per essere ...

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Prevedere in via straordinaria per il periodo dell'emergenza una regolarizzazione che consenta" ai migranti "di non vivere in clandestinità e quindi di non dover scappare ...Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Un provvedimento di regolarizzazione dei migranti "avrebbe dei benefici da un punto di vista fiscale, delle entrate contributive, ma soprattutto risponderebbe ad ...