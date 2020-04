Reddito di cittadinanza o reddito di emergenza: importo e quando spettano (Di martedì 21 aprile 2020) reddito di cittadinanza o reddito di emergenza: importo e quando spettano Il reddito di cittadinanza (qui un nostro articolo sull’argomento) introdotto dal governo Conte I col decreto n. 4/2019 è una misura di sostegno al reddito pensato per chi ha perso o non ha un lavoro ed è stato concepito come uno strumento per accorciare la distanza tra i disoccupati ed il mondo del lavoro.Segui Termometro Politico su Google News reddito di emergenza, cosa è Alla luce dell’emergenza sanitaria ed economica legata al coronavirus si è concretizzata la possibilità di una misura simile ma pensata per andare incontro a chi, non rientrando tra i beneficiari del reddito di cittadinanza, e non potendo usufruire del bonus di 600 euro è rimasto di fatto escluso da ogni forma di sostegno economico erogato dal governo Conte. In cosa ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - il reddito di cittadinanza non si perde fino a giugno

