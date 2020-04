RAILWAY EMPIRE arriva su Nintendo Switch

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 21 aprile 2020) Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Independent Arts Software hanno oggi confermato cheEdition sarà disponibile il 19 giugno 2020.Edition è ilsim giocabile quando vuoi e dove vuoi e sarà disponibile in edizione fisica e digitale suleShop. Questa nuova edizione include il gioco principale (con tutti i contenuti aggiuntivi e i miglioramenti apportati sin dal lancio originale) oltre al DLC ‘Mexico’, al DLC ‘Crossing the Andes’ e al DLC ‘The Great Lakes’. I DLC ‘Germany’, ‘France’ e ‘Great Britain & Ireland’ sono disponibili come contenuti aggiuntivi suleShop. Per ulteriori informazioni, visita il Kalypso Store. In, crea una ...