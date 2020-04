Pomezia | a spasso col pappagallo ‘gigante’ | multata Ma adesso la donna chiede aiuto per

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 aprile 2020) Unadidi 67 anni è statastamani per aver violato le disposizioni sul Coronavirus in merito agli spostamenti. Nello specifico la 67enne è stata sorpresa in strada – benché a poche decine di metri dalla sua abitazione – con al seguito il suo, una motivazione non ritenuta sufficientemente valida dalle forze dell’ordine che hanno così optato per la sanzione. Lasi è giustificata sostenendo che l’animale, undi grossa taglia, necessita di uscire ogni giorno: «Prima del divieto andavamo al parco “Daccomi”, su Via Catullo, dove ci sono gli ulivi. Da quando c’è il divieto scendo sotto casa dove ci sono 4 alberi di magnolia», racconta la. «Il tronco e i rami gli servono per mantenere in salute il becco, la vicinanza dei suoi ...