Pensioni anticipate 2020 | le ultimissime al 21 aprile | Salvini attacca Fornero

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 21 aprile 2020) Lenovità sulla riforma delleal 21giungono da Matteo, il leader della Lega parlando di Coronavirus, di chi é maggiormente più fragile e di come sia importante mettere in siscurezza il Paese, nonostante sia necessario ripartire, torna a parlare di. Matteoospite della trasmissione non é L’Arena in onda su La 7, é tornato affrontando l’emergenza sanitaria attuale determinata dal Coronavirus a lanciare, tra le righe, frecciatine anche alla riforma. Eccovi le sue parole. Riformanuovamente la Legge“Coronavirus? Un altro problema é la messa in sicurezza degli anziani. Come ha fatto il Governo di Istraele, l’uscita delle persone sopra una certa età dovrà essere successiva. Certo é bizzarro ...