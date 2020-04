Marsala, Riapre la mensa Fraterna: Pasti caldi consegnati a domicilio (Di martedì 21 aprile 2020) Tre volte a settimana la cucina della mensa Fraterna “Giorgio La Pira” di Marsala si rimette in funzione per preparare un pasto caldo per i bisognosi. La mensa, dall’entrata in vigore delle disposizioni governative, è rimasta chiusa proprio perché a fianco c’è la sala dove veniva servito il pranzo ai bisognosi seduti a tavola. Col divieto degli assembramenti la mensa Fraterna è stata chiusa. Ora la Fondazione “San Vito Onlus” (braccio operativo della Caritas diocesana), grazie alla disponibilità dello chef Massimo Bellitteri, ha pensato di riaprire, ma stavolta per preparare Pasti caldi poi consegnati coi mezzi e i dipendenti del Comune. Bellitteri, titolare di un ristorante a Marsala (attualmente chiuso per le disposizioni governative), ha dato la sua disponibilità a cucinare gratuitamente, insieme ai ... Leggi su tvio (Di martedì 21 aprile 2020) Tre volte a settimana la cucina della“Giorgio La Pira” disi rimette in funzione per preparare un pasto caldo per i bisognosi. La, dall’entrata in vigore delle disposizioni governative, è rimasta chiusa proprio perché a fianco c’è la sala dove veniva servito il pranzo ai bisognosi seduti a tavola. Col divieto degli assembramenti laè stata chiusa. Ora la Fondazione “San Vito Onlus” (braccio operativo della Caritas diocesana), grazie alla disponibilità dello chef Massimo Bellitteri, ha pensato di riaprire, ma stavolta per prepararepoicoi mezzi e i dipendenti del Comune. Bellitteri, titolare di un ristorante a(attualmente chiuso per le disposizioni governative), ha dato la sua disponibilità a cucinare gratuitamente, insieme ai ...

