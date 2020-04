Marco Carta in lutto, è morta la nonna: ‘Mi hai insegnato ad amarmi’ (Di martedì 21 aprile 2020) Una grave perdita ha colpito Marco Carta. Il cantante, in passato vincitore di Amici e del Festival di Sanremo, ha dovuto dire addio alla nonna Elsa. Una figura per lui fondamentale, dal momento che dopo la morte della madre è stato cresciuto dal resto della famiglia, a partire proprio dalla nonna e dalla zia. Sui social quindi Marco saluta per l’ultima volta la donna con alcuni scatti e un video che la riguardano. LEGGI ANCHE: Live, Marco Carta in lacrime per la lettera del fidanzato Sirio dopo la sentenza Il messaggio di addio di Marco Carta alla nonna “È dura lasciarti” scrive Marco Carta, “il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me. nonna. Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti”, quindi il ringraziamento per tutto ciò che nonna Elsa ha fatto per lui: “Sei la donna che ha messo a tacere ... Leggi su tvzap.kataweb Marco Carta in grave lutto - è morta la nonna Elsa : “È dura lasciarti”

Grave lutto per Marco Carta. L’addio sui social : “È dura lasciarti”

Marco Carta | Grave lutto per il cantante (Di martedì 21 aprile 2020) Una grave perdita ha colpito. Il cantante, in passato vincitore di Amici e del Festival di Sanremo, ha dovuto dire addio allaElsa. Una figura per lui fondamentale, dal momento che dopo la morte della madre è stato cresciuto dal resto della famiglia, a partire proprio dallae dalla zia. Sui social quindisaluta per l’ultima volta la donna con alcuni scatti e un video che la riguardano. LEGGI ANCHE: Live,in lacrime per la lettera del fidanzato Sirio dopo la sentenza Il messaggio di addio dialla“È dura lasciarti” scrive, “il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me.. Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti”, quindi il ringraziamento per tutto ciò cheElsa ha fatto per lui: “Sei la donna che ha messo a tacere ...

marco_dodi : RT @Moonlightshad1: Il giornalista del Corriere della Sera dice che per le inchieste ci vuole il contraddittorio come al talk show. ?@repo… - zazoomnews : Marco Carta in grave lutto è morta la nonna Elsa: “È dura lasciarti” - #Marco #Carta #grave #lutto #morta - 361_magazine : Lutto per #MarcoCarta - giornali_it : Marco Carta in grave lutto, è morta la nonna Elsa: “È dura lasciarti” #21aprile #QuotidianiOnline #Fanpageit… - zazoomnews : Grave lutto per Marco Carta. L’addio sui social: “È dura lasciarti” - #Grave #lutto #Marco #Carta. #L’addio… -