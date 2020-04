Giuseppe Conte in aula prima del Consiglio Ue: "Immuni sarà volontaria" (Di martedì 21 aprile 2020) Il governo punta al “rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti esistenti e di teleassistenza con l’utilizzo delle nuove tecnologie”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nell’informativa al Senato. “L’applicazione sarà offerta su base volontaria, non obbligatoria, faremo in modo che chi non vorrà scaricarla non subirà limitazioni o pregiudizi”, aggiunge. Il premier rettifica quindi in parte le affermazioni del Commissario Arcuri che aveva detto: “Non dobbiamo avere fretta di riaprire, senza l’App la stretta non può allentarsi”. Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Giuseppe Conte in Senato : la strategia del governo in 5 punti

