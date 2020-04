Coronavirus, Viminale: oltre 200mila controlli, 19 hanno violato la quarantena (Di martedì 21 aprile 2020) Il Viminale rende noto che sono 212.709 le persone e 5.960 gli esercizi commerciali controllati ieri dagli agenti della polizia di Stato per il contenimento del Coronavirus. Le persone denunciate per essere uscite dalla quarantena perché positive al virus sono state 19 mentre 16 i negozi chiusi per aver contraddetto le misure per il contenimento dell’epidemia.L'articolo Coronavirus, Viminale: oltre 200mila controlli, 19 hanno violato la quarantena Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Viminale : ieri 197.750 controlli e 8.641 sanzioni

Coronavirus - nella giornata di ieri aumentati i sanzionati : i dati del Viminale

Finanziamenti coronavirus : Abi teme assalto alle banche per averli al più presto. Viminale garantisce la sicurezza (Di martedì 21 aprile 2020) Ilrende noto che sono 212.709 le persone e 5.960 gli esercizi commerciali controllati ieri dagli agenti della polizia di Stato per il contenimento del. Le persone denunciate per essere uscite dallaperché positive al virus sono state 19 mentre 16 i negozi chiusi per aver contraddetto le misure per il contenimento dell’epidemia.L'articolo, 19laMeteo Web.

Viminale : Tamponi #Coronavirus da falsi funzionari #ASL, frodi on line, #fakenews: truffe che speculano su #Covid19, spesso a… - Viminale : Acquisto online di mascherine chirurgiche: attenti alle truffe! Falsa vendita su un sito di e-commerce sventata dal… - Viminale : Altre 390mila mascherine chirurgiche sequestrate nell'ultima settimana. Non si fermano i controlli delle… - ArmandaGelsomin : RT @Viminale: Tamponi #Coronavirus da falsi funzionari #ASL, frodi on line, #fakenews: truffe che speculano su #Covid19, spesso a danno di… - raggruppamento : 21/04 Abbiamo aggiornato la dashboard con i dati dei #controlli delle forze dell'ordine sul rispetto delle norme di… -