Coronavirus nel Lazio: calano i contagi. Controlla la mappa Comune per Comune: cerca il tuo (Di martedì 21 aprile 2020) Migliorano i dati relativi ai contagi nella Regione Lazio. Ieri sono stati registrati 60 casi di positività, in continua discesa sia nei numeri assoluti che nel trend che è in frenata al 1%. Una giornata simbolica: proprio quando viene dimessa, dopo la riabilitazione fatta al San Filippo Neri, la coppia dei coniugi di Wuhan, si ha il dato più basso dal 12 marzo. cerca QUI IL TUO Comune PER ControllaRE IL NUMERO DEI contagi Ma, mentre tutte le Asl migliorano, c’è da notare il peggioramento dell’andamento della Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, dove il numero dei positivi è salito a 956, con altri 11 nuovi casi. Continua il disastro “colposo” nelle case di riposo, RSA e strutture ospedaliere “private”. Nella casa di cura San Raffaele di Montecompatri i positivi sono saliti a 22 casi, ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - all'Aquila un terremoto nel terremoto : aumenta lo stato di povertà

Coronavirus - gli assistenti sociali nell’emergenza : argine alla solitudine dei pazienti e aiuto per le famiglie. Dalle dimissioni protette alle videochiamate : “Grazie - forse era l’ultima volta che vedevo mio padre”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. 2.482.148 casi nel mondo - 170.470 decessi. Calano i malati e i ricoveri in Italia (Di martedì 21 aprile 2020) Migliorano i dati relativi ainella Regione. Ieri sono stati registrati 60 casi di positività, in continua discesa sia nei numeri assoluti che nel trend che è in frenata al 1%. Una giornata simbolica: proprio quando viene dimessa, dopo la riabilitazione fatta al San Filippo Neri, la coppia dei coniugi di Wuhan, si ha il dato più basso dal 12 marzo.QUI IL TUOPERRE IL NUMERO DEIMa, mentre tutte le Asl migliorano, c’è da notare il peggioramento dell’andamento della Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, dove il numero dei positivi è salito a 956, con altri 11 nuovi casi. Continua il disastro “colposo” nelle case di riposo, RSA e strutture ospedaliere “private”. Nella casa di cura San Raffaele di Montecompatri i positivi sono saliti a 22 casi, ...

virginiaraggi : #coronavirus A Roma in corso sanificazioni straordinarie cassonetti. Ad oggi oltre 200mila interventi con igienizza… - paoloroversi : Mi spiegate perché #Fontana indossa sempre la #mascherina anche quando è in video conferenza da solo nel suo ufficio? #lockdown #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, L'App 'Immuni' nel mirino del #Copasir 'Riguarda la sicurezza nazionale, bisogna approfondire' #ANSA… - dott_marionardi : RT @AntonioGrzt: Tra una settimana saranno trascorsi due mesi dal caso 1 di Codogno. Mentre il mondo, lentamente e faticosamente riparte, i… - chiarapellegri9 : RT @adolfo_urso: “Troppo drammatico per dirlo”? Ma allora i ritardi nel reagire sono davvero senza giustificazione. Chiederemo chiarezza su… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo: superate 170 mila vittime, oltre 42 mila solo negli Usa la Repubblica Coronavirus, trend nuovi contagi all'1%. Zingaretti: "Dati incoraggianti, teniamo guardia alta"

Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha commentato i dati del 20 aprile relativi alla diffusione del coronavirus nel Lazio dove sono stati registrati 60 casi, il numero più basso ...

Fase 2, bufera sull'app Immuni

Tre mesi consecutivi di distruzione della domanda dovuti al coronavirus hanno creato «prezzi del petrolio in caduta libera», hanno spiegato gli analisti di Rystad Energy a Mf-Dow Jones. «L'estremo ...

Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha commentato i dati del 20 aprile relativi alla diffusione del coronavirus nel Lazio dove sono stati registrati 60 casi, il numero più basso ...Tre mesi consecutivi di distruzione della domanda dovuti al coronavirus hanno creato «prezzi del petrolio in caduta libera», hanno spiegato gli analisti di Rystad Energy a Mf-Dow Jones. «L'estremo ...