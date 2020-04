Coronavirus | esperto OMS | “Il lockdown è efficace | dobbiamo essere pronti a un nuovo modo

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ribadito che qualsiasi tipo di revoca delle misure restrittive, imposte per contenere la diffusione del, devegraduale e non affrettata. “Le misure dihanno dimostrato diefficaci“, “le persone devonopronte a undi vivere per permettere alla società di funzionare mentre ilè tenuto sotto controllo,” ha dichiarato il direttore dell’OMS per la regione del Pacifico occidentale, Takeshi Kasai, citato da Reuters. Il funzionario OMS ha precisato che i governi che considerano di revocare le misure di isolamento devono farlo inaccurato e a tappe, continuando a monitorare la situazione dell’epidemia. Finché il virus è in circolazione, nessun Paese è al sicuro da un’ondata di contagi, ...