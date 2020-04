UnoMattina e La Vita in Diretta fanno gli straordinari, i programmi prolungati fino al 26 giugno (Di lunedì 20 aprile 2020) Alberto Matano fa sapere che La Vita in Diretta proseguirà fino al 26 giugno, circa due settimane in più rispetto all'anno scorso. Stessa cosa per il contenitore della mattina di Rai1 condotto da Valentina Bisti e Roberto Poletti. Discorso diverso per Storie Italiane che certamente si chiuderà in anticipo vista la gravidanza della conduttrice. Leggi su tv.fanpage Unomattina e La Vita in Diretta in onda fino al 26 giugno (Di lunedì 20 aprile 2020) Alberto Matano fa sapere che Lainproseguiràal 26 giugno, circa due settimane in più rispetto all'anno scorso. Stessa cosa per il contenitore della mattina di Rai1 condotto da Valentina Bisti e Roberto Poletti. Discorso diverso per Storie Italiane che certamente si chiuderà in anticipo vista la gravidanza della conduttrice.

