L’Amica Geniale sbarca in Cina e porta a casa un altro record, e la terza stagione? (Di lunedì 20 aprile 2020) L'Amica Geniale sbarca in Cina. Forse non sentiremo Elena e Lila disquisire in cinese ma continueranno a parlare in napoletano/italiano e sbarcare in Medio Oriente grazie al supporto dei sottotitoli, fatto sta che la notizia ha dell'incredibile e non tanto per quello che questo significherà per il nostro Paese, ma perché permetterà alla serie di portare a casa un altro record. iQIYI, Youku e Tencent Video di Alibaba hanno acquistato le prime due stagioni della serie dal distributore Fremantle scrivendo la storia della serialità europea che, per la prima volta, sbarcherà in Cina con un prodotto non in inglese e che è stato venduto simultaneamente a tutte e tre le piattaforme. La prima stagione è stata venduta originariamente a iQIYI in Cina ma la seconda avrà ancora più diffusione con la speranza che accadrà lo ... Leggi su optimagazine Mistero Elena Ferrante : chi è davvero l’autrice de L’amica geniale?

