"Il 42 per cento...", brutte notizie per Conte. Il sondaggio di Mentana? Una sconfitta (Di lunedì 20 aprile 2020) Il governo traballa. I giallo-rossi rischiano di perdere le poltrone. Secondo il sondaggio di Swg realizzato per il TgLa7 di Enrico Mentana il 42 per cento degli italiani ritiene che per gestire la ripresa economica dopo l'emergenza coronavirus debba esserci un altro governo. Il 25 per cento infatti è a favore delle elezioni, tra questi il 65 per cento sono elettori della Lega e il 60 di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Non solo, perché il restante 17 per cento degli italiani è pronto a sostenere un governo di unità nazionale. brutte notizie dunque per Giuseppe Conte e compagni: solo il 40 per cento crede che il governo attuale debba continuare nel suo operato. Ovviamente in questa percentuale ci sono gli elettori del Pd (80 per cento) e del Movimento 5 Stelle (74). Insomma, una Caporetto se si considera che il 18 per cento riferisce di "non sapere" Leggi su liberoquotidiano Al Trivulzio a marzo sono morti almeno duecento anziani su mille ricoverati. Il Comitato giustizia per le vittime : “Silenzio assordante da parte delle Istituzioni”

Al Trivulzio a marzo sono morti almeno duecento anziani sui mille che erano ricoverati. Il Comitato giustizia per le vittime : “Silenzio assordante da parte delle Istituzioni”

Calano ancora i decessi. Costante la decrescita dei ricoveri nelle terapie intensive. Ma nelle ultime 24 ore scoperti quasi cinquecento nuovi contagi (Di lunedì 20 aprile 2020) Il governo traballa. I giallo-rossi rischiano di perdere le poltrone. Secondo ildi Swg realizzato per il TgLa7 di Enricoil 42 perdegli italiani ritiene che per gestire la ripresa economica dopo l'emergenza coronavirus debba esserci un altro governo. Il 25 perinfatti è a favore delle elezioni, tra questi il 65 persono elettori della Lega e il 60 di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Non solo, perché il restante 17 perdegli italiani è pronto a sostenere un governo di unità nazionale.dunque per Giuseppee compagni: solo il 40 percrede che il governo attuale debba continuare nel suo operato. Ovviamente in questa percentuale ci sono gli elettori del Pd (80 per) e del Movimento 5 Stelle (74). Insomma, una Caporetto se si considera che il 18 perriferisce di "non sapere"

Corriere : I sintomi: perdita olfatto nel 60 per cento dei contagiati | Guarda - Internazionale : Con il 6 per cento degli abitanti sottoposto a test per verificare il contagio da Sars-cov-2, l’Islanda è una delle… - Agenzia_Ansa : Recitare fa bene, i grandi vecchi sempre sul palco. Un anno speciale per il teatro questo 2020, con ben due mostri… - Chiedonoperme : RT @vitosalfadda: @gloquenzi Vorrei chiedere a Buffagni , i soldi del reddito di cittadinanza e di quota cento spesi dal governo giallo ver… - 4n1mo51t1som1n4 : Facevo due conti, Sardegna (8-20 aprile): 6.835 tamponi (media 596.6), 253 nuovi casi, da 8.71 tamponi x positivo… -

Ultime Notizie dalla rete : per cento Positivo al coronavirus l’80 per cento degli anziani nella casa di riposo di Villastellone La Stampa Decreto liquidità, prestiti imprese 25mila euro/ Patuelli “Soldi in un giorno se…”

coperti al 100 per cento gratuitamente dal Fondo centrale di Garanzia. Per questo strumento è stata predisposta già la modulistica necessaria, invece per chi ha necessità di ottenere somme più alte, ...

Sondaggio Swg per Enrico Mentana, brutte notizie per Giuseppe Conte: "Il 42 per cento degli italiani non vuole l'attuale governo"

Il governo traballa. I giallo-rossi rischiano di perdere le poltrone. Secondo il sondaggio di Swg realizzato per il TgLa7 di Enrico Mentana il 42 per cento degli italiani ritiene che per gestire la ...

coperti al 100 per cento gratuitamente dal Fondo centrale di Garanzia. Per questo strumento è stata predisposta già la modulistica necessaria, invece per chi ha necessità di ottenere somme più alte, ...Il governo traballa. I giallo-rossi rischiano di perdere le poltrone. Secondo il sondaggio di Swg realizzato per il TgLa7 di Enrico Mentana il 42 per cento degli italiani ritiene che per gestire la ...