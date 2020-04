Galliani: «Ho letto il protocollo, solo i club di A possono spendere così tanto per i controlli» (Di lunedì 20 aprile 2020) Sul Giornale un’intervista all’attuale amministratore delegato del Monza Adriano Galliani che è una fetta importante della storia del calcio italiano. Parla del calcio che vuole ricominciare. «Piano, non è ancora sicuro: ci sarà bisogno del parere della comunità scientifica e dell’ok del Governo e comunque stiamo parlando di riprendere gli allenamenti, a porte chiuse, il 4 maggio. Sono d’accordo sulla scelta di riprendere il calcio in modalità scaglionata. Mi sono letto e studiato il protocollo varato dalla commissione medico-scientifica della Federcalcio. E’ molto costoso, inaccessibile per i club di serie B e Lega pro. È giusto quindi che parta per prima la serie A». Per lui è meglio concludere i campionati. «La prima data utile sembrerebbe quella del mese di giugno, a porte chiuse, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 aprile 2020) Sul Giornale un’intervista all’attuale amministratore delegato del Monza Adrianoche è una fetta importante della storia del calcio italiano. Parla del calcio che vuole ricominciare. «Piano, non è ancora sicuro: ci sarà bisogno del parere della comunità scientifica e dell’ok del Governo e comunque stiamo parlando di riprendere gli allenamenti, a porte chiuse, il 4 maggio. Sono d’accordo sulla scelta di riprendere il calcio in modalità scaglionata. Mi sonoe studiato ilvarato dalla commissione medico-scientifica della Federcalcio. E’ molto costoso, inaccessibile per idi serie B e Lega pro. È giusto quindi che parta per prima la serie A». Per lui è meglio concludere i campionati. «La prima data utile sembrerebbe quella del mese di giugno, a porte chiuse, ...

