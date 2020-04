F1, Charles Leclerc domina la scena anche in Cina, in un campionato virtuale che prende sempre più piede (Di lunedì 20 aprile 2020) Non sarà certo come la Formula Uno vera e propria, ma il campionato virtuale voluto da FIA e Liberty Media continua ad avere successo ed a regalare gare avvincenti. Nella serata di ieri si è disputato il Gran Premio della Cina, come si sarebbe dovuto correre nel calendario reale, e rispetto ad altre prove precedenti, le emozioni non sono mancate. Davanti a tutti, ancora una volta, Charles Leclerc. Il ferrarista non ha lasciato il minimo scampo ai rivali e si è presentato all’evento concentratissimo. Pole position nella sessione di qualifica, quindi gara condotta quasi dall’inizio alla fine. Ottima partenza, strategia soft-hard perfetta e gestione della vettura impeccabile fino all’ultimo metro. L’unico rivale, come sempre, è stato il thailandese Alexander Albon. Il portacolori della Red Bull, terzo in griglia, ha provato il tutto per ... Leggi su oasport Formula 1 virtuale - successo di Charles Leclerc in Cina

