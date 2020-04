Dl Liquidità | i chiarimenti delle Entrate sulle misure fiscali

Leggi su studiocataldi

(Di lunedì 20 aprile 2020) di Lucia Izzo - Con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 (qui sotto allegata) l'Agenziaha fornitoimportantiprincipaliintrodotte dal Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) con cui il Governo italiano ha inteso fornire un supporto alle imprese, al mercato interno e all'export, prevedendourgenti in materia di accesso al credito (per approfondimenti Dl liquidità: tutte le). In realtà, il corposo provvedimento prevede anche un pacchetto di importantie contabili, nel quale trova spazio il rinvio di diversi adempimenti per lavoratori e imprese, inclusa la sospensione dei versamenti di IVA, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, che si aggiunge a quanto già previsto con il "Cura Italia". Per questo l'Age...