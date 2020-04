Cyberpunk 2077: Annunciata la Xbox One X con controller a tema (Di lunedì 20 aprile 2020) CD PROJEKT RED annuncia l’arrivo di una console Xbox One X a tiratura limitata ispirata a Cyberpunk 2077. Creato in collaborazione tra i designer di CD PROJEKT RED e Microsoft, la console in versione limitata da 1TB incarna la decadenza urbana e la tecnologia vibrante di Night City. Il suo design include elementi che si illuminano al buio, pannelli decorativi personalizzati, LED, effetti che ne cambiano colore e texture: il tutto per evocare numerosi aspetti dell’ambientazione distopica di Cyberpunk 2077. La console contiene un controller wireless Xbox ispirato dal personaggio di Johnny Silverhand, mostrando un design metà naturale e metà cybernetico. Disponibile come parte del bundle più tardi quest’anno, il controller potrà anche essere acquistato separatamente in alcuni negozi specifici, tra cui il Microsoft Store. In ... Leggi su gamerbrain Xbox X - arriva il bundle in edizione limitata con Cyberpunk 2077

