Coronavirus | sindaco di Messina | “Decisioni chiare e immediate o l’insicurezza sfocerà in

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 20 aprile 2020) “Per la situazione che ci apprestiamo a vivere chiediamo decisioni, soprattutto per quelle che devono essere le precondizioni per poter ripartire. È essenziale una decisione in merito alle condizioni che in ogni contesto pubblico e privato, attività economiche e non, occorre applicare per tale seconda fase, onde evitare rischi che ci facciano ripiombare nella pandemia. La guerra nord contro sud non serve, non risolve il problema anzi ci indebolisce. Alcune decisioni devono riguardare tutto il territorio nazionale, fermo restando che ogni regione ha il dovere di definire una strategia aggiuntiva rispetto a quella che è un’evidente differenziazione del contagio all’interno del territorio italiano“: lo ha affermato ildi, Cateno De Luca. “Qualcuno si prenda la responsabilità di decidere cosa ...