Christian De Sica fa un appello al governo – VIDEO (Di lunedì 20 aprile 2020) Christian De Sica ha fatto un appello al governo riguardo il Coronavirus e i limiti dettati dalla quarantena. Ospite di Mara Venier a Domenica in, Christian De Sica ha parlato della situazione attuale legata al Coronavirus e alle informazioni spesso caotiche che a suo dire confondono gli italiani. SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus: L’intervento di Tiziano Ferro … L'articolo Christian De Sica fa un appello al governo – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Christian De Sica - appello al Governo : “Pensate anche a noi del mondo dello spettacolo” – VIDEO

Coronavirus | Christian De Sica fa un appello al governo

Christian De Sica/ Mara Venier gaffe : "ma che connessione hai? E' un disastro!" (Di lunedì 20 aprile 2020)Deha fatto unalriguardo il Coronavirus e i limiti dettati dalla quarantena. Ospite di Mara Venier a Domenica in,Deha parlato della situazione attuale legata al Coronavirus e alle informazioni spesso caotiche che a suo dire confondono gli italiani. SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus: L’intervento di Tiziano Ferro … L'articoloDefa unalè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

zazoomnews : Coronavirus Christian De Sica fa un appello al governo - #Coronavirus #Christian #appello - infoitcultura : Christian De Sica, l'attore ospite di Mara Venier fa un appello al premier Conte - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier chiude il collegamento con Christian De Sica in anticipo: “Un disastro” - infoitcultura : Christian De Sica, omicidi e spionaggio nella sua famiglia: i retroscena - infoitcultura : Domenica In, Christian De Sica: attenzione per il mondo dello spettacolo -