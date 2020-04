Bonaccini: "Siamo pronti a partire anche il 27 aprile. Piena fiducia a Conte. Mascherine siano obbligatorie" (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha parlato a Rainews 24 oggi e ha detto che la sua regione è pronta a ripartire già dal 27 aprile, ossia la prossima settimana, e di averlo riferito al Governo, poi ha citato, in particolare, le imprese manifatturiere legate all'export, come l'automotive, e i cantieri per le opere pubbliche, che potrebbero essere i primi a ripartire. Bonaccini ha anche una sua idea su come fare per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro:"Io penso che in ogni fabbrica, per legge, ci dovrà essere qualcuno che avrà la responsabilità di rispondere sul tema del distanziamento sociale"Poi, sul governo, ha aggiunto:"Verso Conte ho Piena fiducia, ma dico al Presidente di fare in fretta, come è stato fatto in altri Paesi. Si prendano delle decisioni, perché non vogliamo che riapra tutto. Bar e ... Leggi su blogo «Blocchiamo l’esportazione di mascherine e guanti - e requisiamoli» : Conte dice sì alla proposta Fontana-Zaia-Bonaccini

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini Siamo Coronavirus, Bonaccini: 'Obbligo di mascherine con sanzioni'. Fontana risponde a De Luca - Politica Agenzia ANSA Bonaccini: 'Emilia Romagna pronta a riaprire 27 aprile. Ma no scuole'

Covid-19, presidente Bonaccini: 'Pronti a riaprire il 27 aprile, massima sicurezza e responsabilità'

