ATAC si prepara alla ripresa (Di lunedì 20 aprile 2020) Anche per l’ATAC è arrivato il momento di pensare alla fase due, ovvero alla ripresa di un’attività più simile possibile alla normalità. Una normalità che però si preannuncia abbastanza complicata, proprio alla luce della necessità di rispettare le norme di sicurezza previste contro il coronavirus. I problemi della sanificazione Il primo problema è proprio quello relativo alla sanificazione delle vetture. Dovrebbe avvenire di norma giornalmente, ma in realtà e nonostante il fatto che ne girino molte di meno, viene portata avanti a singhiozzo. Sanificazione che non viene fatta neanche per pali, sedili e maniglie, per le quali addirittura la sanificazione dovrebbe essere fatta più volte nell’arco della giornata. Una situazione denunciata dai sindacati, che si dichiarano pronti ad entrare in stato ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 20 aprile 2020) Anche per l’è arrivato il momento di pensarefase due, ovverodi un’attività più simile possibilenormalità. Una normalità che però si preannuncia abbastanza complicata, proprioluce della necessità di rispettare le norme di sicurezza previste contro il coronavirus. I problemi della sanificazione Il primo problema è proprio quello relativosanificazione delle vetture. Dovrebbe avvenire di norma giornalmente, ma in realtà e nonostante il fatto che ne girino molte di meno, viene portata avanti a singhiozzo. Sanificazione che non viene fatta neanche per pali, sedili e maniglie, per le quali addirittura la sanificazione dovrebbe essere fatta più volte nell’arco della giornata. Una situazione denunciata dai sindacati, che si dichiarano pronti ad entrare in stato ...

Dopo la crisi dei giorni scorsi con le accuse dei dipendenti di scarsa sicurezza, Ama e sindacati hanno trovato un accordo: revocato, dunque, lo sciopero della raccolta della spazzatura annunciato per ...

