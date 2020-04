Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate dal 27 Aprile al 3 Maggio 2020: Michael Picchia Natascha! (Di lunedì 20 aprile 2020) Anticipazioni Tempesta d’amore Trama Puntate da lunedì 27 Aprile a domenica 3 Maggio 2020: Michael sempre più pericoloso! Paul fisioterapista di Annabelle! Anticipazioni Tempesta d’amore: il dottor Borg, dopo aver assistito all’aggressione di Christoph ai danni di Annabelle, decide di avanzare una importante richiesta alla Corte! Intanto la ragazza viene sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e Paul diventa il suo fisioterapista! Lucy trova un milione di euro, mentre Tim scopre che per realizzare il Polo Club dovrà sacrificare il frutteto di Franzi e Margit… Sturm der Liebe non smetterà di garantirci sorprese e svolte! A rivelarlo a noi attenti telespettatori, sono le Anticipazioni Tempesta d’amore riguardanti la Trama delle Puntate in onda da lunedì 27 Aprile a domenica 3 Maggio 2020 che si preannunciano ... Leggi su uominiedonnenews Tempesta d’amore anticipazioni : puntate 27 aprile-1 maggio e trame tedesche

Tempesta d’Amore anticipazioni puntate dal 20 al 26 aprile 2020 : la vendetta di Christoph

